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Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ. «Будет трудно отличить больных» 

Ura.Ru 1 час назад
«Будет трудно отличить больных»: врач о второй волне
Фото: РИА Новости
Вторая волна коронавируса может наступить в ноябре—декабре. При этом она может совпасть по времени с сезонной вспышкой ОРВИ. Так считает экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.
«Надо понимать, что в ноябре—декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19» — цитирует врача РИА «Новости».
Он отметил, что это станет большой проблемой. Профессор уверен: к ноябрю необходимо мобилизовать систему здравоохранения. Сейчас, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны COVID по всему миру, предсказанное еще весной. Растет количество больных, например, в Индии и Китае.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что второй волны коронавируса можно избежать. Для этого, по словам Голиковой, нужно продолжать соблюдать все меры безопасности, передает RT.
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Общество , Татьяна Голикова , РИА Новости
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