Какой праздник 5 июля 

В воскресенье, 5 июля, отмечаются День работников морского и речного флота России и День Кирилла и Мефодия. В этот день родилась активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин и скончался русский поэт Саша Черный

Накануне, 4 июля, как писал «Рамблер», отмечались Международный день кооперативов и День независимости США

В народном календаре славян 5 июля (по старому стилю) — Месяцев праздник, Афанасий. В этот день по месяцу судили о хорошем урожае.

5 июля Венесуэла первой из колоний Испании в Южной Америке провозгласила независимость (1811 год), был найден первый в России алмаз (1829), британец Томас Кук открыл первое туристическое агентство (1841), в Лондоне основали «Армию спасения» (1865), началась Курская битва (1943), на показе мод в Париже впервые представили купальник-бикини (1946), Элвис Пресли записал первую песню (1954), в Китае запретили использование детского труда (1994).