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Отца Сергия обвинили в оскорблении Путина 

Алиса Селезнёва и ещё 31 1 час назад
Отца Сергия обвинили в оскорблении Путина
Фото: ТАСС
На бывшего схиигумена отца Сергия (Романова) подано заявление в полицию об оскорблении президента России. Об этом URA.RU рассказала заявительница, попросившая не раскрывать ее данные.
Как сообщал «Рамблер», бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, схиигумен Сергий был лишен права проповедовать за свою оценку пандемии коронавируса. Он назвал угрозу распространения инфекции «выдумкой безбожников», предал анафеме чиновников и призывал людей не сидеть в самоизоляции, а также захватил Среднеуральский женский монастырь. Церковный суд 3 июля лишил схиигумена сана.
По словам 44-летней жительницы Екатеринбурга, она обратилась в правоохранительные органы, так как отец Сергий в своих заявлениях «оскорблял президента Владимира Владимировича Путина, а также распространял о нем недостоверные данные».
В своем заявлении женщина привела 10 высказываний, которые использовались в видеороликах бывшего схиигумена и касались главы государства, отмечает URA.RU.
При этом заявительница попросила не раскрывать ее данные, так как боится мести.
Представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев прокомментировал изданиюситуацию, подчеркнув, что «отец Сергий никогда не ставил своей целью кого-либо оскорбить».
«Его враг — это человеческие грехи, а не сами люди. Людей (а точнее, их бессмертные души) он как раз и спасает, жертвуя зачастую своим здоровьем и безопасностью», — заверил он.
Комментарии
Общество , Политика , Скандал в РПЦ , Наталья Поклонская , Владимир Путин , Госдума , МВД , РИА Ura.ru
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