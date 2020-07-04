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Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Назван срок снижения агрессивности коронавируса
Фото: РИА Новости
Агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год. Такой срок назвал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с «Комсомольской правдой».
«От года до трех лет. Может быть и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2», — сказал он.
Ученый объяснил, что, переходя от человека к человеку, вирус приспосабливается и учится не убивать своего носителя, благодаря чему может передаваться дальше. Альтштейн уточнил, что коронавирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание, потому что тогда человек перестает общаться с другими людьми и не разносит инфекцию так активно.
По словам вирусолога, в 1930-1940-е годы ученые изучили эволюцию инфекционных болезней и сделали вывод, что инфекционное заболевание протекает в тяжелой форме только первое время и потом становится все легче.
«Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред», — добавил собеседник издания.
Он выразил надежду, что новый вирус пойдет по этому пути, но заметил, что SARS-CoV-2 отличается от других коронавирусов. В частности, своей высокой заразностью.
Ранее Альтштейн предупреждал, что вторая волна эпидемии обязательно произойдет осенью этого года, а вирус «никуда не денется».
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Общество , Комсомольская правда
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