«Не влезет»: умирающему врачу отказали в КТ 

Дочь покойной Елизавета рассказала, что мать дежурила в приемном покое больницы по ночам. У некоторых поступавших пациентов обнаружили COVID-19. Вероятно, женщина заразилась от них. Ей стало плохо 21 июня, резко поднялась температура.

«Как-то мы ночь пережили, утром пришли в больницу. Она хотела сделать КТ, но ей сказали, что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что всё чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил, открыли больничный лист и отправили домой», — поведала дочь.

Температура не снижалась два дня. В среду Галина Лебедева вновь пришла в больницу и ей сделали КТ.

«Делают и говорят, что там почти 100-процентное поражение лёгких и надо срочно в реанимацию. Нам всем родственникам до сих пор интересно, как это так — в понедельник она не влазила в КТ, а в среду вдруг влезла!», — задается вопросом Елизавета.

При этом мест в больнице не нашлось и женщине предложили закрыться в собственном кабинете в родильном отделении и лечиться там.

Состояние 58-летней больной тем временем резко ухудшилось. После настоятельных требований родных место в больнице нашлось, а позже гинеколога и вовсе отправили в Красноярск. Там у нее выявили COVID-19. Спасти коллегу медики не смогли.

«Второго июля в восемь часов мне позвонили и сказали, что её не стало», — заявила дочь.

Она также отметила, что в Уярской больнице халатно отнеслись к ее просьбе проверить всю семью на коронавирус. Ответственные сотрудники выкинули ее тест, заявив, что у них нет оснований для проведения анализа. В итоге она сама добыла тест-полоски у знакомых медиков и отвезла их в Красноярск, где диагноз COVID-19 подтвердили. Сейчас дочь погибшего врача и ее трехмесячная дочь лежат в красноярской больнице.