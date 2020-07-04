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Захваченный отцом Сергием монастырь освободили 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Захваченный отцом Сергием монастырь освободили
Фото: РИА Новости
На Урале освободили женский монастырь, захваченный опальным схиигуменом Сергием. Обитель снова открыла двери для верующих. Об этом сообщаетUra.ru со ссылкой на Всеволода Могучева, представителя Сергия.
По словам Могучева, схимонах все еще остается в монастыре и планирует «нести служение Богу и социальное служение».
«Он не служит, но находится там», — пояснил Могучев.
Он также выразил надежду, что значимость отца Сергия будут учитывать в РПЦ.
«Очень надеюсь, что значимость отца Сергия для монастыря будет учитываться всеми участниками РПЦ. Уповаю на разрешение конфликта с учетом мнения прихожан, а также на достижение мира и взаимопонимания на территории Екатеринбургской епархии», — сказал представитель Сергия.
По его словам, сейчас волна провокаций закончилась, и всем желающим предоставят доступ в Среднеуральский женский монастырь, чтобы они могли убедиться, что там нет никак проблем. В частности, намечена экскурсия для журналистов.
Напомним, схиигумен Сергий называл ситуацию с новым коронавирусом псведопандемией и «электронным лагерем Сатаны», призывал посещать храмы, невзирая на санитарные запреты, и публично выступал против светских и церковных властей.
Он также выступил с обращением, объявив о создании народного ополчения и «втягивании России „в гражданскую войну с близлежащими народами“.
Суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что схиигумен отказался покидать захваченный им Среднеуральский женский монастырь и призвал православных встать на защиту обители.
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Комментарии 1
Общество , РПЦ
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