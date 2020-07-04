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Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище 

ТАСС 24 минуты назад
Актера Виктора Проскурина, умершего в возрасте 68 лет, похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС жена артиста Ирина Хонда.
"Виктора Проскурина похоронили", — сказала она.
Прощание с артистом прошло ранее в Театральном институте им. Б. Щукина, который окончил Проскурин. Мероприятие посетили десятки друзей, коллег артиста и поклонников его творчества. Затем состоялось отпевание в Церкви Николая Чудотворца на Щепах.
Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола. Стал известен в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе К. Симонова. С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в "Ленкоме", затем участвовал в постановках Театра имени М. Н. Ермоловой.
Широкую известность массовому теле— и кинозрителю Проскурину принесли роли Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина — Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А. Н. Островского), Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.
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Общество , Видео , Марк Захаров , Виктор Проскурин , Александр Блинов , Константин Симонов , Москва
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