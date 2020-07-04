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Названа причина, оправдывающая Ефремова 

Ирина Лебедева 25 минут назад
Названа причина, оправдывающая Ефремова
Фото: РИА Новости
Как пишут СМИ, защита Михаила Ефремова может выстраивать свою линию на том, что актер серьезно болен.
Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной аварии, унесшей жизнь человека.
Как сообщают «Известия», адвокат актера заявит о том, что у того непосредственно перед ДТП случился припадок, что в итоге и привело к трагедии.
Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП.
Позднее он заметил, что сказанную им фразу не так трактовали, а вопрос о виновности Ефремова в ходе его допроса не поднимался.
Как ранее писал «Рамблер», то, что сейчас делает Пашаев, называется убийство своей репутации и репутации клиента до суда.
Доверить судебный пиар Пашаеву накануне суда — это было самое плохое решение Ефремова за всю жизнь после решения сесть пьяным за руль в тот роковой день.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Общество , Михаил Ефремов
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