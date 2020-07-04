Названа причина, оправдывающая Ефремова 

Как пишут СМИ, защита Михаила Ефремова может выстраивать свою линию на том, что актер серьезно болен.

Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной аварии, унесшей жизнь человека.

Как сообщают «Известия», адвокат актера заявит о том, что у того непосредственно перед ДТП случился припадок, что в итоге и привело к трагедии.

Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП.

Позднее он заметил, что сказанную им фразу не так трактовали, а вопрос о виновности Ефремова в ходе его допроса не поднимался.

Как ранее писал «Рамблер», то, что сейчас делает Пашаев, называется убийство своей репутации и репутации клиента до суда.

Доверить судебный пиар Пашаеву накануне суда — это было самое плохое решение Ефремова за всю жизнь после решения сесть пьяным за руль в тот роковой день.