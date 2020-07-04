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Милонов предложил приравнять многодетных матерей к госслужащим 

Говорит Москва 1 час назад
Многодетных предложили приравнять к госслужащим
Фото: ТАСС
Милонов предложил приравнять многодетных матерей к госслужащим. Об этом депутат Госдумы заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По мнению Виталия Милонова, матери, воспитывающие более 5 детей, в большинстве случаев остаются без работы, поэтому им необходимо выплачивать зарплату.
«Считаю, что следующим шагом, основываясь на новых положениях Конституции, было бы всё-таки не слушать мнения вот этих либералов, негодяев, а всё-таки учредить, что родители, мамы большого количества детей, ну хотя бы начиная с пяти детей, должны признаваться государственными служащими, им должна выплачиваться зарплата. Я говорю о том, что человек, который продаёт водку в магазине, получает социальный пакет. А человек, который воспитывает пятерых детей и не может работать, потому что мать с пятью, шестью, семью детьми не может работать априори, это сто процентов, это очень редкие исключения, только, знаете, инстаблогерши, которые там врут… Конечно, эти женщины должны получать как минимум ставку как минимум воспитателя детского сада. Почему? Потому что они и воспитывают этот детский сад».
Ранее Милонов предложил изменить гимн и флаг России. Об этом депутат Госдумы заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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Общество , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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