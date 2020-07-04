Кадыров приехал на похороны отца Хабиба

Глава Чечни выразил соболезнования семье тренера, воспитавшего 18 чемпионов мира по боевому самбо, передаёт «Интерфакс».

На похоронах присутствовали только родственники и ближайшие друзья семьи. Ранее они попросили людей не приезжать на похороны Абудлманапа Нурмагомедова из-за угрозы распространения коронавируса.

О смерти 57-летнего отца Хабиба Нурмагомедова стало известно накануне. Он скончался в московской клинике. В конце апреля у Нурмагомедова-старшего была диагностирована пневмония. Известно, что он перенёс инсульт и некоторое время находился в коме. Чемпион рассказывал, что у его отца подтвердил коронавирус, который дал осложнения на сердце.