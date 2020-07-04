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Рамзан Кадыров приехал на похороны отца Хабиба Нурмагомедова 

Говорит Москва 1 час назад
Кадыров приехал на похороны отца Хабиба
Фото: РИА Новости
Рамзан Кадыров приехал на похороны отца Хабиба Нурмагомедова. Траурная церемония состоялась минувшей ночью в дагестанском селе Кироваул.
Глава Чечни выразил соболезнования семье тренера, воспитавшего 18 чемпионов мира по боевому самбо, передаёт «Интерфакс».
На похоронах присутствовали только родственники и ближайшие друзья семьи. Ранее они попросили людей не приезжать на похороны Абудлманапа Нурмагомедова из-за угрозы распространения коронавируса.
О смерти 57-летнего отца Хабиба Нурмагомедова стало известно накануне. Он скончался в московской клинике. В конце апреля у Нурмагомедова-старшего была диагностирована пневмония. Известно, что он перенёс инсульт и некоторое время находился в коме. Чемпион рассказывал, что у его отца подтвердил коронавирус, который дал осложнения на сердце.
Соболезнования в связи со смертью прославленного тренера выразили Владимир Путин, глава UFC Дэйна Уайт и ирландский боец Конор Макгрегор.
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Общество , Рамзан Кадыров , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Путин , Интерфакс , Чеченская Республика
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