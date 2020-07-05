Михаил Лебедев. У найденного в Китае нового штамма свиного гриппа есть высокий потенциал для развития пандемии. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Он отметил, что для того, чтобы избежать очередной пандемии, необходимо отслеживать циркуляцию вируса среди животных и людей, работающих на свиноводческих фермах. Проведенные на хорьках и культурах человеческих клеток исследования показали, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем и проникать в клетки других людей.

Кроме этого, эксперт считает вирус очень заразным. По его словам, он способен вызвать симптомы, которые будут более тяжелыми в сравнении с другими вирусами гриппа.

По уверению Лебедева, иммунитет к сезонному гриппу не защищает людей от нового вируса.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что от гриппа умирает не меньше врачей, чем от коронавируса.

Сообщение Роспотребнадзор сообщил о риске новой пандемии свиного гриппа появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".