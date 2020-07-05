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Роспотребнадзор сообщил о риске новой пандемии свиного гриппа 

Общественная служба новостей и ещё 2 3 часа назад
Роспотребнадзор сообщил о риске новой пандемии
Фото: РИА Новости
У найденного в Китае нового штамма свиного гриппа есть высокий потенциал для развития пандемии. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Он отметил, что для того, чтобы избежать очередной пандемии, необходимо отслеживать циркуляцию вируса среди животных и людей, работающих на свиноводческих фермах. Проведенные на хорьках и культурах человеческих клеток исследования показали, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем и проникать в клетки других людей.
Кроме этого, эксперт считает вирус очень заразным. По его словам, он способен вызвать симптомы, которые будут более тяжелыми в сравнении с другими вирусами гриппа.
По уверению Лебедева, иммунитет к сезонному гриппу не защищает людей от нового вируса.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что от гриппа умирает не меньше врачей, чем от коронавируса.
Сообщение Роспотребнадзор сообщил о риске новой пандемии свиного гриппа появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Комментарии 1
Общество , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , Китай
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