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Умер советский фантаст Евгений Войскунский 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 5 часов назад
Умер Евгений Войскунский
Фото: wikipedia
На 99-м году жизни скончался писатель-фантаст и военный журналист Евгений Войскунский, сообщил Союз писателей Москвы.
«Умер Евгений Львович Войскунский — прозаик, эссеист, журналист, военный журналист, прошедший всю войну от начала и до конца», — говорится в сообщении на сайте союза.
Отмечается, что Войскунский — «кавалер орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Знак Почета». Кроме того, он был лауреатом литературных премий имени Симонова, имени Стругацких, «Венец» и «Аэлита».
Союз писателей «выразил соболезнования сыну и родственникам» Войскунского.
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Общество , Евгений Войскунский , Москва
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