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В РПЦ удивились популярности схиигумена Сергия 

Вероника Полынина 1 час назад
В РПЦ удивились популярности схиигумена Сергия
Фото: РИА Новости
В Московской патриархии назвали лишенного сана схиигумена Сергия (Романова) «косноязычным человеком с совершенно безумным, пустым набором слов». Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).
Епископ выразил недоумение в связи с тем, что кто-то может всерьез воспринимать тексты, вышедшие из уст Сергия. В пример Савва привел цитату: «80000 фашиствующих хабадников взяли в железные тиски все народы мира, через талмуд, кабаллу, интернет напрямую общаясь с сатаной».
По мнению владыки, «скорбеть и беспокоиться стоит о нескольких сотнях прельщенных несчастных. А более — об их детях».
«А так-то пустое место на самом деле», — охарактеризовал он опального монаха.
С епископом Саввой согласился глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Все очень точно Владыка написал. Жаль (и удивительно), что такие ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать. И ещё очень жаль, что человек, когда-то принявший схиму, не имеет смирения и не может покаяться…», — написал он в Telegram.
Как сообщал «Рамблер», схиигумен Сергий (Роман) — духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов». Священник оказался в центре внимания после того, как назвал ситуацию с новым коронавирусом псевдопандемией и призвал людей нарушать режим самоизоляции.
Позже его отстранили от проповедей, а затем и запретили в священнослужении. 3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана, теперь он является просто монашествующим.
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Общество , Владимир Легойда , РПЦ
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