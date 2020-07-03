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Стал известен диагноз Хазанова 

Lenta.ru 1 час назад
Стал известен диагноз Хазанова
Фото: РИА Новости
Российскому актеру Геннадию Хазанову поставлен диагноз нестабильная стенокардия. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
74-летний артист отказался от госпитализации, однако через несколько часов к нему прибудут врачи скорой помощи для проведения обследования.
Ранее сообщалось, что к задыхающемуся Хазанову приехали врачи. Его помощница заявила, что медики оказали актеру экстренную помощь в связи с предположительными проблемами с сердцем.
Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году он стал руководителем Театра эстрады. Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кавказская пленница!», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Тихие омуты». Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая».
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Общество , Геннадий Хазанов
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