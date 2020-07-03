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Детям разрешили отдыхать в летних лагерях только в пределах своего региона в 2020 году 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 44 минуты назад
Детям запретили отдыхать в «чужих» лагерях
Фото: РИА Новости
До конца 2020 года запрещен выезд детей на отдых в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, исключением стали проживающие в Арктической зоне, соответствующие санитарно-эпидемиологические правила опубликовал Роспотребнадзор.
«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», — цитирует РИА «Новости» документ.
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При этом дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Число детей в группах и отрядах должно достигать не более 50% от проектной вместимости.
Также ведомство запретило проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Эти правила действуют до 1 января 2021 года.
Кроме того, Роспотребнадзор порекомендовал общеобразовательным организациям минимизировать контакты детей.
«Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой)», — говорится в документе.
Каждый класс должен иметь собственный кабинет, где дети будут заниматься на всех уроках, за исключением уроков, на которых нужно специальное оборудование. Это физкультура, ИЗО, труд, технология, физика и химия.
Министр просвещения России Сергей Кравцов в пятницу сообщил, что порядка 20 российских регионов начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях.
В этом году в лагерях смогут отдохнуть около 5 млн детей.
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Общество , Другое , Сергей Кравцов , Роспотребнадзор , РИА Новости
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