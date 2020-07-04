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На Кубани ограничили водоснабжение района из-за аномальной жары 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
На Кубани ограничили водоснабжение из-за аномальной жары
Фото: РИА Новости
Водоснабжение Ейского района Краснодарского края ограничили до шести часов в сутки для экономии из-за аномальной жары, сообщает ГУП КК "Кубаньводкомплекс".
В Ейском районе Кубани установилась очень жаркая погода, власти отмечают аномально высокие температуры. Днем воздух прогревается более чем до 30 градусов и не остывает ниже 25 градусов ночью. Это стало причиной дефицита холодной воды.
"ГУП КК "Кубаньводкомплекс" вынужден ввести режим экономии холодной воды… РЭУ "Ейский групповой водопровод" переходит на график подачи воды", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в период с 09:00 до 20:00 и с 23:00 до 06:00 подача холодной воды абонентам в городе Ейск и Ейском районе будет осуществляться со сниженным давлением.
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Общество , Погода , Новости Кубани , Краснодарский Край
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