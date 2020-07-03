Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Из монастыря не уйду»: Сергий отказался подчиняться 

Вероника Полынина 32 минуты назад
«Из монастыря не уйду»: Сергий отказался подчиняться
Фото: РИА Новости
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать захваченный им Среднеуральский женский монастырь. Об этом он заявил в обращении, опубликованном на Youtube.
«Из монастыря я не уйду», — сказал Сергий.
Схиигумена Сергия лишили церковного сана
Он призвал православных встать на защиту монастыря, в котором «игуменьей является Пресвятая Богородица».
Сергий также высказался против вакцинации от коронавируса. По его мнению, с помощью вакцины «трусы в правительстве и патриархии» намерены «всех вне зависимости от национальности загнать в стойло — электронный лагерь сатаны».
Как писал «Рамблер», схиигумен Сергий называл ситуацию с новым коронавирусом псведопандемией, заявлял, что советы временно не посещать храмы дают «предтечи Антихриста», требовал отправить этих людей в Биробиджан и призывал людей нарушать режим самоизоляции. Позже его отстранили от проповедей, а затем и запретили в священнослужении. 3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Комментарии 70
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В машине Ефремова нашли следы постороннего человека
В машине Ефремова нашли следы постороннего человека
«Ещё не прощаемся»: Памфилова об отставке
«Ещё не прощаемся»: Памфилова об отставке
«Запад готовит новый миропорядок»
«Запад готовит новый миропорядок»
Власти Казахстана заказали «защиту Путина»
Власти Казахстана заказали «защиту Путина»
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение