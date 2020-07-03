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В России заявили об опасности нового свиного гриппа для людей 

Lenta.ru 1 час назад
В России заявили об опасности нового гриппа
Фото: globallookpress.com
Новый штамм свиного гриппа, обнаруженный в Китае ранее, обладает высоким потенциалом для развития пандемии. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает РИА Новости.
«Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм», — пояснил специалист.
Ранее, 1 июля, опасность свиного гриппа оценил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он пояснил, что вирус, выявленный в Китае, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года. При этом Райан понадеялся на сотрудничество с Пекином для дальнейшего изучения ситуации.
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Общество , Майкл Райан , Михаил Лебедев , ВОЗ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Китай
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