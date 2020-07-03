«Дорогущие мясо и лекарства»: россиянки о жизни в Швейцарии

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Студентки Костромского университета отучились семестр в Швейцарии и пожаловались на дорогое мясо и лекарства, узнал KOSTROMA.TODAY.

Школа Francais Midi

В свободное время студентки гуляли, кормили лебедей, бобров, оленят и ходили на экскурсии.

«В начале нашего приезда для нас была организована экскурсионная программа по городу и шоколадной фабрике. Еще школа предоставляет разнообразный выбор кружков и спортивных секций. Так как город располагается на берегу озера Невшатель, мы часто устраивали пикники и прогуливались по набережной. Также мы посетили замок Невшатель», — рассказали студентки.

Однако с началом пандемии гулять девушки стали реже. Учёба тоже перешла в дистанционный формат, но экзамены сдавали очно — в масках и с антисептиками.

Расстроило девушек в Швейцарии только одно — цены на мясо и лекарства.

«Цены на продукты, особенно на мясные изделия, в разы выше, чем у нас. Лекарства тяжело доступны как по ценам, так и по ассортименту», — рассказали костромички.

Однако голодными девушки не были и даже угощали своих иностранных друзей.

«Мы праздновали православную Пасху. В этот день все русские ребята в общежитии собрались на нашем этаже, и мы начали готовить куличи, блинные тортики и кисель по рецептам наших родителей. Яйца красили и разрисовывали сами. Вечером, когда всё было готово, мы угощали соседей, друзей из Швейцарии и рассказывали друг другу о традициях и культурах наших стран», — рассказали девушки.

В Россию студентки вернулись 19 июня. Известно, что все зачёты и экзамены они сдали без проблем и сейчас отдыхают на каникулах.