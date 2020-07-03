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«Дорогущие мясо и лекарства»: костромские студентки рассказали о жизни и учёбе в Швейцарии 

Kostroma.Today 4 часа назад
«Дорогущие мясо и лекарства»: россиянки о жизни в Швейцарии
Фото: Kostroma.Today
Студентки Костромского университета отучились семестр в Швейцарии и пожаловались на дорогое мясо и лекарства, узнал KOSTROMA.TODAY.
Жили и учились девушки в городе Невшатель в Высшей школе экономики и менеджмента Haute Ecole Arc и недавно вернулись в Россию. О своём путешествии студентки рассказали в соцсетях. Общежитие, в котором жили костромички, было рядом с центром города. Занятия вели на английском и французском языках. Кроме того, девушкам организовали курсы французского языка — позже они сдавали по нему экзамен.

Школа Francais Midi

В свободное время студентки гуляли, кормили лебедей, бобров, оленят и ходили на экскурсии.
«В начале нашего приезда для нас была организована экскурсионная программа по городу и шоколадной фабрике. Еще школа предоставляет разнообразный выбор кружков и спортивных секций. Так как город располагается на берегу озера Невшатель, мы часто устраивали пикники и прогуливались по набережной. Также мы посетили замок Невшатель», — рассказали студентки.
Однако с началом пандемии гулять девушки стали реже. Учёба тоже перешла в дистанционный формат, но экзамены сдавали очно — в масках и с антисептиками.
Расстроило девушек в Швейцарии только одно — цены на мясо и лекарства.
«Цены на продукты, особенно на мясные изделия, в разы выше, чем у нас. Лекарства тяжело доступны как по ценам, так и по ассортименту», — рассказали костромички.
Однако голодными девушки не были и даже угощали своих иностранных друзей.
«Мы праздновали православную Пасху. В этот день все русские ребята в общежитии собрались на нашем этаже, и мы начали готовить куличи, блинные тортики и кисель по рецептам наших родителей. Яйца красили и разрисовывали сами. Вечером, когда всё было готово, мы угощали соседей, друзей из Швейцарии и рассказывали друг другу о традициях и культурах наших стран», — рассказали девушки.
В Россию студентки вернулись 19 июня. Известно, что все зачёты и экзамены они сдали без проблем и сейчас отдыхают на каникулах.
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Общество , ВШЭ , Невшатель , Швейцария
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