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Брат жертвы ДТП с Ефремовым оценил слова адвоката о невиновности актера 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
«Не просто провокация»: Брат Захарова осудил Ефремова
Фото: РИА Новости
Брат погибшего в пьяном ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировал на заявление защитника актера о том, что тот не считает себя виновным.
В беседе с RT Валерий Захаров признался, что морально устал от "удивительных" заявлений адвоката актера Эльмана Пашаева. Мужчина обратил внимание на слова юриста об "усыновлении" детей погибшего и компенсацию в сто миллионов рублей.
"Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация — это явная попытка избежать наказания", — заявил Валерий.
Он пояснил, что родные изначально боялись подобного развития событий и поэтому обратились на телевидение, чтобы предать дело огласке.
"Что делать еще, не знаем. Вся надежда на нашего адвоката Александра Андреевича Добровинского и справедливость правосудия", — заключил мужчина.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За его рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП актер попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что честно понесет наказание. Однако родственники Захарова не приняли извинений и отказались от какой-либо материальной помощи со стороны Ефремова.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Валерий Захаров
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