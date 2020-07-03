На Кубани продлили режим повышенной готовности 

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Режим повышенной готовности на Кубани, ранее введённый из-за ситуации с коронавирусом, продлен до 21 июля, сообщает администрация региона.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

"Несмотря на контролируемую эпидемиологическую ситуацию, в регионе сохраняется ряд ограничительных мер. Продолжат работать обсерваторы. В них по-прежнему будут размещать приезжающих из-за границы. Масочный режим соблюдается в объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте. Сохраняется социальное дистанцирование. При въезде в Краснодарский край в аэропортах, ж/д вокзалах, автовокзалах и автостанциях измеряется температура тела. Продолжают действовать ограничения на деятельность индустрии развлечений, массовые деловые мероприятия ограничены числом не свыше ста человек. До 21 июля продлевается режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями", — говорится в сообщении.

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. В частности, с 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня, когда власти региона отменили карантин.

С 27 июня возобновлено межмуниципальное пассажирское сообщение, приступили к работе объекты турпоказа, зоопарки, океанарии и дельфинарии на открытом воздухе, а также кафе и рестораны, имеющие отдельные входы в помещение, работа "летников" была разрешена ранее. Все открытые предприятия санаторно-курортного комплекса, гостиницы и точки общепита обязаны соблюдать регламент Роспотребнадзора . Пляжи могут открываться и начинать работу только после получения разрешения федеральной службы.

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