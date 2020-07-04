Синоптики рассказали об аномальной жаре в Крыму

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра поднимется до отметки +38 °С.

С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы.

«Максимальные температуры воздуха достигнут +33…+38 °С», — говорится в сообщении крымского Гидрометцентра.

Сообщается, что наиболее жаркая погода будет в степных и предгорных районах полуострова.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России. Уточняется, что на четыре градуса выше нормы температура поднимется также в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Иркутской области.