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Погода в Крыму: синоптики рассказали об аномальной жаре 

ТК «Звезда» и ещё 11 1 час назад
Синоптики рассказали об аномальной жаре в Крыму
Фото: Evgeny Kulakov, Pixabay
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра поднимется до отметки +38 °С.
С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы.
«Максимальные температуры воздуха достигнут +33…+38 °С», — говорится в сообщении крымского Гидрометцентра.
Сообщается, что наиболее жаркая погода будет в степных и предгорных районах полуострова.
Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России. Уточняется, что на четыре градуса выше нормы температура поднимется также в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Иркутской области.
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Общество , Погода , Крым наш , Республика Крым
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