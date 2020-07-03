ВШЭ решила реорганизовать несколько факультетов 

Ученый совет «Высшей школы экономики» обсудил вопрос реорганизации факультетов права и гуманитарных наук, члены совета одобрили изменения по внутренней организации факультетов.

На факультете права будут ликвидированы несколько структурных единиц, а также созданы новые научно-образовательные институты, лаборатории и центры по приоритетным направлениям развития факультета, сообщается на сайте ВШЭ.

Кроме того, в структуру факультета будут включены несколько уже существующих институтов — Институт права и развития ВШЭ-Сколково, Институт проблем административно-правового регулирования и Институт права цифровой среды.

На факультете гуманитарных наук произошло укрупнение департаментов. Вместо школы философии и школы культурологии создана школа философии и культурологии. Вместо двух «филологических» департаментов — школа филологических наук.

Новая программа развития ВШЭ предполагает создание на месте существующих департаментов и школ, которые занимались исключительно кадровым развитием, но не имели собственных ресурсов для развития исследовательских проектов, «сетки» больших проектов и научно-исследовательских и проектных подразделений, объединяющих сотрудников ВШЭ на основе общей исследовательской повестки. Ученый совет осенью принял решение, что три факультета подвергаются реорганизации в 2020 году, остальные в 2021-2023 годах.

В процессе реорганизации будет сокращена часть преподавательских ставок, введены ставки научных сотрудников. Согласно концепции единого контракта научно-педагогических работников ВШЭ, научные сотрудники в обязательном порядке преподают, а коллеги, занимающие ставки преподавателей — ведут научную работу.

Кроме того, факультет гуманитарных наук переходит к стандартному для других факультетов ВШЭ соотношению преподавательских ставок и числа студентов. У историков и философов сокращается нагрузка на других факультетах ВШЭ.

Учеными ФГН выдвинуто более 30 проектов новых исследовательских структур. Прошедший факультетский конкурс позволил выявить самые многообещающие из них, победители объявлены. Однако в июле работа по дальнейшей «настройке» проектов будет продолжена совместными усилиями деканата и ректората. По результатам работы научно-проектных групп, в течение 2020-2021 учебного года будет рассмотрена возможность преобразования самых успешных из них в отдельные научные и проектные структурные единицы (институты, центры и лаборатории).

«Проекты, которые получат поддержку на первом этапе, получат статус НУГ и ПУГ и при необходимости — первичное финансирование. Критерии простые — перспективность темы для России, научная репутация авторов проекта, убедительность построения «большого коллектива», наличие кооперации с внешними партнерами (для прикладных проектов — наличие заказчика), количество студентов, вовлеченных в проект. ВШЭ — государственный университет, и направления его исследований определяются приоритетами научно-технологического развития, установленными в установленные в стратегии научно-технологического развития России», — говорит первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг

На основании решения ученого совета ректор в рамках своих полномочий принял решение о ликвидации реформируемых структурных единиц факультетов. «Редакция, которую мы первоначально рассматривали, подразумевала, что мы сразу определяем, кто приглашается в новые структуры, а кто нет. Я провел консультации с деканами и руководителями новых структурных единиц, поговорил с рядом сотрудников, и у меня сложилось впечатление, что необходим еще срок — может быть, две-три недели, может быть, месяц — для того, чтобы новые руководители с этим определились. А коллегам из реформируемых структур надо дать дополнительный шанс предложить и обосновать новые проекты», — пояснил ректор вуза Ярослав Кузьминов