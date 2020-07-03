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В Москве установили памятник курьерам 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В Москве установили памятник курьерам
Фото: Пресс-служба Ozon
Он установлен в знак благодарности за их работу во время режима самоизоляции. Об этом сообщается в пресс-релизе креативного агентства Possible Group, поступившем в "Газету.Ru".
С предложением по установке такого памятника выступили лидеры российской онлайн-коммерции. Они посчитали необходимым подчеркнуть важность работы курьеров, которые обеспечивали людей всем необходимым во время пандемии.
Арт-объект из бетона и металла установили на территории "Товарищества Рябовской Мануфактуры". На памятной табличке выгравирована надпись: "Тем, кто сделал самоизоляцию возможной".
"Во время пандемии курьеры стали связующим звеном между внешним и внутренним миром наших домов и квартир. Именно курьеры каждый день выходили на работу, чаще всего не задумываясь даже о том, какой подвиг они совершают", — рассказал автор памятника Алексей Гарикович.
В условиях самоизоляции в Москве работали 60 тысяч курьеров. В целом по стране востребованность сервисов доставки выросла в десятки раз.
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Общество , Газета.Ru , Москва
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