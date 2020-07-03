В Москве установили памятник курьерам 

Он установлен в знак благодарности за их работу во время режима самоизоляции. Об этом сообщается в пресс-релизе креативного агентства Possible Group, поступившем в "Газету.Ru".

С предложением по установке такого памятника выступили лидеры российской онлайн-коммерции. Они посчитали необходимым подчеркнуть важность работы курьеров, которые обеспечивали людей всем необходимым во время пандемии.

Арт-объект из бетона и металла установили на территории "Товарищества Рябовской Мануфактуры". На памятной табличке выгравирована надпись: "Тем, кто сделал самоизоляцию возможной".

"Во время пандемии курьеры стали связующим звеном между внешним и внутренним миром наших домов и квартир. Именно курьеры каждый день выходили на работу, чаще всего не задумываясь даже о том, какой подвиг они совершают", — рассказал автор памятника Алексей Гарикович.

В условиях самоизоляции в Москве работали 60 тысяч курьеров. В целом по стране востребованность сервисов доставки выросла в десятки раз.