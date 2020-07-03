«Не раньше февраля»: Мурашко о возвращении к привычной жизни

Все новости на карте

Возвращение к полноценной жизни в России скорее всего произойдет не раньше февраля 2021 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Интерфаксу.

Руководитель Минздрава пояснил, что жизнь вновь станет нормальной только с «разрывом цепочки передачи вируса». Лишь после этого граждане спокойно смогут ходить на концерты и другие развлекательные мероприятия, без труда выполнять перелеты, работать не только удаленно, но и в привычном очном формате.

— Маловероятно, что это произойдет раньше февраля [2021 года, — прим. «ВМ»], — отметил глава ведомства.

Также Мурашко призвал не игнорировать использование медицинских масок в закрытых помещениях с людьми и на улицах.

— Маска — это барьер, она сдерживает вирус, — пояснил он и напомнил о необходимости менять средство защиты каждые два часа.

Говоря о контроле за распространением COVID-19, министр предположил, что данный вирус «пока не является полностью фармацевтически управляемым». Однако с появлением надежной вакцины ситуацию может поменяться в лучшую сторону, заключил он.

Ранее Мурашко оценил вероятность и масштаб второй волны коронавирусной инфекции в России.