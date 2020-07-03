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Составлен список необычных вакансий этого лета 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Составлен список необычных вакансий этого лета
Фото: РИА Новости
Названы самые необычные вакансии в Москве за июнь — июль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис "Работа.ру".
Так, можно устроиться на постоянную работу или в качестве подработки на трикотажную фабрику ручницей. На данной должности предстоит заниматься стяжкой макушек у шапок, проверять трикотажные купоны на предмет брака, отпаривать модели, фасовать и упаковывать. За такую работу предлагают до 35 тысяч рублей.
Также открыта вакансия грумера — парикмахера для питомцев. Кандидат на должность должен иметь опыт работы по уходу за внешним видом и здоровьем домашних питомцев более года. Отмечается, что это работа с гибким графиком и конечный оклад будет зависеть от выполненных заказов и может достигать 60 тысяч рублей.
Кузнец с опытом от трех лет может получить от 70 тысяч рублей. Работник должен будет производить художественные кованные изделия на подмосковной фабрике.
Одни из самых высокооплачиваемых вакансий — повар-блинопек в сути русских ресторанов, зарплата которого начинается от 76 тысяч рублей и печник с опытом работы от пяти лет, которому готовы платить 100 тысяч рублей. Специалист должен будет заниматься кладкой каминов, печей и барбекю. Заработок будет зависеть от количества выполненных заказов.
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Общество , Москва
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