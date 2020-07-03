«Чувствуют себя хорошо»: МО РФ о тестирующих вакцину

Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России , спустя две недели чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья у них нет. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет.

Тестирование началось 18 июня. Девяти участникам ввели один компонент препарата, еще девяти — второй. 23 июня вакцину ввели еще двадцати добровольцам. Эта группа получит препарат в бустерном варианте — через три недели им по показаниям введут второй компонент вакцины.

Клинические испытания вакцины проводит Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Их планируется завершить до конца июля.

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