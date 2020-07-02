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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам 

РИА Новости 22 минуты назад
20 городам присвоено звание «Город трудовой доблести»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам.
"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" г. Боровичи, г. Екатеринбургу, г. Иваново, г. Ижевску, г. Иркутску, г. Казани, г. Магнитогорску, г. Нижний Новгород, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецку, г. Новосибирску, г. Омску, г, Перми, г. Самаре, г. Саратову, г. Томску, г. Ульяновску, г. Уфе, г. Челябинску, г. Ярославлю", — говорится в указе, который размещен на сайте Кремля.
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Общество , Владимир Путин
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