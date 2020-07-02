1 млн рублей составили потери России от коронавирусных мер

Минфин России оценил потери казны от мер, введенных в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией, пишут "Известия".

По словам замглавы ведомства Владимира Колычева, в конце 2020 года государственный бюджет недополучит около 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности, последовавшей за коронавирусными ограничениями. При этом в сумме не учитывалась отсрочка по налогам, которую правительство предоставило бизнесу.

Всего по итогам года дефицит бюджета не должен превысить 5 трлн рублей. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как удастся реализовать антикризисный план. Колычев оценил его стоимость в 4,4, трлн рублей, но уточнил, что часть суммы используют в 2021 году.

В Минфине отметили, что планируют возместить разрыв за счет госзаимствований.