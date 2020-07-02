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Россияне назвали уровень семейного дохода для «нормальной жизни» 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 1 час назад
Россияне назвали семейный доход для «нормальной жизни»
Фото: ТАСС
Российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» в среднем нужно 85,7 тысяч рублей в месяц. Об это пишет РБК со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Отмечается, что на 7,7 тысяч или 9,9% больше, чем годом ранее.
В опросе приняли участие 1,5 тысяч россиян старше 18 лет.
Так, 22% опрошенных устроил бы семейный бюджет от 60 до 90 тысяч и более 120 тысяч в месяц. Порядка 21% устроил бы доход 90–120 тысяч рублей.
Около 18% респондентов назвали достаточным бюджет в 45–60 тысяч, доход до 30 тысяч — 4%. На менее чем 20 тысяч согласились «нормально» прожить 2% опрошенных.
Эксперты отметили, что средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения.
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Общество , РБК
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