Названо место похорон Проскурина

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Актер Виктор Проскурин , умерший на 69-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве . Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель Гильдии актеров кино РФ.

"Известно кладбище — это будет на Троекуровском кладбище", — сказала она.

По ее словам, на данный момент обсуждается место, где пройдет прощание с артистом.