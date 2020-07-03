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Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Названо место похорон Проскурина
Фото: ТАСС
Актер Виктор Проскурин, умерший на 69-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель Гильдии актеров кино РФ.
"Известно кладбище — это будет на Троекуровском кладбище", — сказала она.
По ее словам, на данный момент обсуждается место, где пройдет прощание с артистом.
Гильдией и женой актера Ириной Хондой были предложены два варианта на рассмотрение властей Москвы. Это Центральный дом кино и Театр им. Вахтангова. Но пока решение не принято. Ранее Ирина Хонда сообщила, что причиной смерти артиста стал приступ при хронической обструктивной болезни легких.
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Общество , Виктор Проскурин , Правительство Москвы , Москва
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