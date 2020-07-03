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Стартовала сдача ЕГЭ 

Артём Кульша и ещё 77 18 минут назад
В России началась сдача ЕГЭ
Фото: РИА Новости
В России стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Всего, как сообщал «Рамблер», около 714 тысяч человек были зарегистрированы на участие в основном периоде ЕГЭ-2020. Сегодня участники сдают экзамены по географии, литературе и информатике.
ЕГЭ по географии включает в себя 34 задания. На их выполнение отводится 180 минут. Минимальный балл — 37 баллов. Примерно 17 тысяч человек подали заявления на участие в экзамене, около 15 тысяч из них — выпускники 2020 года.
ЕГЭ по литературе включает в себя 17 заданий, на выполнение которых отводится 235 минут. Минимальный балл — 32 балла. Более 58 тысяч человек подали заявления на участие в экзамене, почти 46 тысяч из которых — выпускники 2020 года.
ЕГЭ по информатике включает в себя 27 заданий. На их выполнение отводится 235 минут. Минимальный балл — 40 баллов. Более 98 тысяч человек, в том числе 87 тысяч выпускников 2020 года, подали заявления на участие в экзамене.
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Общество , Результаты ЕГЭ
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