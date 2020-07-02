Умер автор песни «От печали до радости» 

Поэт скончался 25 июня в своей квартире в Медведково, рядом с ним находилась его супруга Валентина. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Поэт работал вместе с композиторами Владимиром Шаинским , Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским и др.

Борис Дубровин выпустил около 20 сборников стихов и 6 прозаических произведений.