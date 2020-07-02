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Умер автор песни «От печали до радости» 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Умер автор песни «От печали до радости»
Фото: TRONIKTV24 / YouTube
Писатель и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве в возрасте 94 лет, сообщает «Комсомольская правда».
Поэт скончался 25 июня в своей квартире в Медведково, рядом с ним находилась его супруга Валентина. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Борис Дубровин — автор слов к знаменитым песням «От печали до радости» Юрия Антонова, «Любви негромкие слова» Анны Герман, «Маленькая Москва» Александра Барыкина, «Броненосец „Потёмкин“» Льва Лещенко, «Вся жизнь моя» Андрея Миронова.
Поэт работал вместе с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским и др.
Борис Дубровин выпустил около 20 сборников стихов и 6 прозаических произведений.
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Общество , Юрий Антонов , Лев Лещенко , Владимир Шаинский , Андрей Миронов , Комсомольская правда , Москва
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