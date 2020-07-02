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Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты 

Вероника Полынина 1 час назад
Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты
Фото: РИА Новости
Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты до 1 августа. Как сообщает РИА «Новости», телеграмму о продлении запрета на въезд иностранцев агентство разослало аэропортам и авиакомпаниям.
«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в телеграмме.
Росавиация ежемесячно рассылает телеграммы о продлении запрета на въезд иностранцев с конца марта, когда правительство издало постановление об остановке международных авиарейсов.
Это означает, что закрыт не только въезд, но и выезд за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегона пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полетов по отдельным решениям правительства.
Как сообщал «Рамблер», 27 марта в России из-за пандемии коронавирусной инфекции было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что авиасообщение возобновится, а границы будут открыты, когда не будет риска реэкспорта коронавирусной инфекции из других стран в Россию.
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Общество , Анна Попова , Росавиация , Роспотребнадзор
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