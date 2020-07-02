Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты до 1 августа. Как сообщает РИА «Новости» , телеграмму о продлении запрета на въезд иностранцев агентство разослало аэропортам и авиакомпаниям.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в телеграмме.

Росавиация ежемесячно рассылает телеграммы о продлении запрета на въезд иностранцев с конца марта, когда правительство издало постановление об остановке международных авиарейсов.

Это означает, что закрыт не только въезд, но и выезд за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегона пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полетов по отдельным решениям правительства.