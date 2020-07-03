Церквный суд 3 июля лишил сана схиигумена Сергия (Романова). Об этом сообщает ТАСС.

Как писал «Рамблер», схиигумен Сергий называл ситуацию с новым коронавирусом псведопандемией, заявлял, что советы временно не посещать храмы дают «предтечи Антихриста», требовал отправить этих людей в Биробиджан и призывал людей нарушать режим самоизоляции. Позже его отстранили от проповедей, а затем и запретили в священнослужении.

16 июня стало известно, что Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь и выставил казаков для охраны.

Председатель церковного суда Екатеринбургской епархии, протоиерей Николай Малета заявил, что схиигумена решили «извергнуть из священного сана». Сам Сергий на заседание суда не пришел.