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Россия начала экспортировать лекарство от коронавируса 

News.ru и ещё 1 51 минуту назад
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в Белоруссию. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар».
Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов России, а также в Белоруссию. В ближайшее время поставки «Авифавира» будут осуществлены в Казахстан, о чём уже достигнуты договоренности, — цитирует РБК совместное заявление.
Интерес в приобретении лекарства выразили некоторые государства Латинской Америки, с которыми уже ведутся переговоры, а также страны СНГ, Ближнего Востока и других регионов мира.
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Помочь другим государствам России решила после того, как власти США решили выкупить почти 100% лекарства от коронавируса «Ремдесивир», производимого американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences.
Российский препарат стоит в несколько раз дешевле. При этом форма выпуска в таблетках упрощает его приём, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом. В июне было произведено 100 тысяч курсов препарата, несмотря на то, что первоначальный план производства предусматривал 60 тысяч курсов. В июле также ожидается выпуск свыше 100 тысяч курсов «Авифавира». Предприятие намерено увеличить производственные мощности в три раза, чтобы удовлетворить внутренний и внешний спрос.
Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава России 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир. Минздрав разрешил провести клинические испытания препарата в лечении коронавируса в конце апреля.
В конце июня Минздрав РФ одобрил применение ещё одного препарата от коронавируса под торговым наименованием «Арепливир». В его составе — то же действующее вещество, что и у «Авифавира».
Ранее NEWS.ru писал, что антикоронавирусный препарат «Авифавир» сделают бесплатным для граждан РФ в рамках программы обязательного медицинского страхования. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время беседы с президентом страны Владимиром Путиным.
Всего в мире коронавирусом заразились более 10,6 млн человек, свыше 516 тысяч умерли, более 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 686 480 человек), на втором — Бразилия (1 448 753). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.
На 2 июля в России — 661 165 случаев коронавирусной инфекции (+6760 за последние сутки), 428 978 выздоровели (+6047 за последние сутки). Умерли 9683 человека (+147 за последние сутки).
Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 222 871 (+662 за последние сутки) заболевший, 153 248 выздоровели (+1055 за последние сутки), 3870 умерли (+39 за последние сутки).
В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО: 107 случаев. При этом 39 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.
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Общество , Видео , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , Gilead Sciences , Минздрав РФ , Роспатент , Российский фонд прямых инвестиций , РБК , США
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