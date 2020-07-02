Иностранных экспертов впечатлило голосование по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к конституции в РФ прошло без серьезных нарушений, предельно прозрачно и легитимно. Об этом заявили в четверг эксперты на пресс-конференции в ТАСС.

Руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что охват общественным наблюдением был беспрецедентным. За ходом голосования наблюдали 526 584 наблюдателя, представлявших 1 602 организации.

"От лица более чем полумиллиона наблюдателей, которые представляют собой срез всего гражданского общества, мы уверенно можем сказать о предельной прозрачности всего процесса голосования и отсутствии нарушений, которые ставят под сомнение его результаты", — сказал Григорьев.

"Но должен сказать, что большинство сообщений о вбросах бюллетеней не подтвердились", — сказал Брод.

Председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Точенов заявил об отсутствии нарушений, ставящих под сомнение легитимность общественного голосования. Он отметил, что мелкие нарушения были, "но это маленькая-маленькая крупинка на фоне всего голосования", — заметил он. Председатель движения "Корпус "За чистые выборы", исполнительный директор НОМ Алена Булгакова в свою очередь рассказала, что в ситуационный центр ассоциации поступило более 52 тысяч сообщений, абсолютное большинство имели информационный характер, сообщений о возможных нарушениях поступило порядка 512. После проверки через общественных наблюдателей и выездные мобильные группы их наносили на карту сообщений на портале "НОМ24". Булгакова отметила, что подтверждение нашли порядка 33 сообщений. Также она добавила, что было замечено порядка 100 фейков, которые носили как, в большинстве случаев, преднамеренный характер, так и ненамеренный — от незнания тех или иных процедур участниками процесса.

"Сегодня мы говорим о том, что действительно голосование прошло легитимно, открыто при поддержке большого наблюдательского сообщества", — отметила Булгакова.

Впечатление иностранных экспертов

Депутат палаты депутатов парламента Италии Паоло Гримольди отметил, что у него осталось "очень положительное" впечатление от посещений участковых избирательных комиссий.

"В целом все было идеально во всех 70 участках, которые мы посетили", — отметил он. Гримольди рассказал, что вечером у него была возможность пообщаться с обычными людьми, которые поделились с ним мнением о результате. "Мы увидели, что много людей голосовали "за", — отметил наблюдатель.

Депутат Европейского парламента Элен Лапорт рассказала, что "была под впечатлением от санитарного протокола, который используется в России: все, когда куда-то заходят, получают перчатки, маски, им меряют температуру, дистанцирование социальное соблюдается, урны, когда их привозят, люди могут ввести бюллетень электронно".

"Это новые санитарные нормы, во многих странах могли бы брать пример с России", — сказала Лапорт.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Общая явка, по последним данным, составила 67,97%.