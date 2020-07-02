Раскрыта схема махинаций родителей с выплатами на детей

Некоторые родители в Екатеринбурге начали жаловаться, что не получили выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Вместо них, как рассказала Ura.ru адвокат Людмила Кнеллер, деньги были выплачены второму родителю, который не принимает участие в жизни ребенка.

По словам Кнеллер, таким образом была раскрыта схема махинаций с пособиями. Согласно действующему закону, чтобы получить выплаты, достаточно предоставить данные из свидетельства о рождении, СНИЛС и паспортные данные родителя. В итоге любой родитель, в том числе алиментщик, может получить выплату автоматически, так как значится родителем в свидетельстве о рождении ребенка.

Адвокат рассказал, что уже получила много подобных жалоб, однако судебной практики по таким делам нет. В настойщее время, считает Кнеллер, вернуть деньги можно только через суд — иск в этом случае должен быть не к Пенсионному фонду, а к другому родителю. Истец может сослать на злоупотребление правом, поскольку в постановлении президента указано, что выплата должна идти на содержание ребенка.

В конце июня сообщалось о подобном случае мошенничества — россиянин получил единовременную выплату на детей вместо бывшей жены и отказался отдавать ей деньги. Адвокат Сергей Погарский выразил мнение, что у женщины нет шансов оспорить факт получения детского пособия бывшим мужем. Ситуацию осложняет еще и то, что после развода не было определено, с кем проживают дети: с матерью или отцом.

С 1 июня по распоряжению президента России Владимир Путина россиянам начали выплачивать по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Выплаты стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса. 23 июня российский лидер подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.