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Коэффициент распространения COVID-19 в РФ остаётся менее единицы 

News.ru 2 часа назад
Меньше 1 коэффициент распространения COVID-19 в РФ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Коэффициент распространения коронавируса в России на сегодняшний день составляет 0,97. На уровне менее единицы он держится более двух недель — с 16 июня.
В Москве коэффициент второй день подряд остаётся на уровне 0,88. Ниже единицы он опустился в первых числах июня.
В шести регионах из первой десятки по уровню заболеваемости COVID-19 данный показатель колеблется от 0,8 до 0,95. Речь идёт о Ростовской области, Подмосковье, Дагестане, Воронежской области, ХМАО и Красноярском крае.
В трёх регионах — Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области — коэффициент распространения составляет от 1,02 до 1,2, сообщает ТАСС.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. При его значении менее единицы регион может приступать к первому этапу смягчения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией. Если коэффициент опускается ниже 0,8 — ко второму этапу, ниже 0,5 — к третьему.
Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России из больниц выписаны более шести тысяч человек, вылечившихся от коронавируса. Всего с начала пандемии справились с инфекцией 428,9 тысячи пациентов. Общее количество заразившихся составляет 661,1 тысячи, из которых 6,7 тысячи были выявлены за последние сутки. Жертвами заболевания стали 9,6 тысячи человек, 147 летальных исходов зафиксированы за последние 24 часа.
Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (свыше 2,6 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).
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Комментарии
Общество , ИТАР-ТАСС , Воронежская Область , Красноярский Край , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Республика Дагестан , Ростовская Область , Ханты-Мансийский автономный округ
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