«Рамблер» писал, что Виктор Проскурин, известный зрителю по фильмам «Однажды 20 лет спустя», «Пиковая дама», «Офицеры», «12 стульев», «ТАСС уполномочен заявить…», скончался 30 июня в возрасте 68 лет от приступа на фоне хронической обструктивной болезни легких.

По словам Ирины Хонды, она очень тяжело переживает уход мужа и еще больнее ей «делают люди».

«Прошу, кто может. С артистом надо прощаться на сцене. НА СЦЕНЕ! Господа чиновники! Услышьте меня!» — написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Хонда выразила свое возмущение тем, что, несмотря на пандемию коронавируса, «на Покровке толпы людей», а ей не дают организовать прощание, достойное народного артиста России.