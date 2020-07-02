Вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда попросила президента России Владимира Путина помочь организовать прощание с актером. Свое обращение она опубликовала в Facebook.
«Рамблер» писал, что Виктор Проскурин, известный зрителю по фильмам «Однажды 20 лет спустя», «Пиковая дама», «Офицеры», «12 стульев», «ТАСС уполномочен заявить…», скончался 30 июня в возрасте 68 лет от приступа на фоне хронической обструктивной болезни легких.
По словам Ирины Хонды, она очень тяжело переживает уход мужа и еще больнее ей «делают люди».
«Прошу, кто может. С артистом надо прощаться на сцене. НА СЦЕНЕ! Господа чиновники! Услышьте меня!» — написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Хонда выразила свое возмущение тем, что, несмотря на пандемию коронавируса, «на Покровке толпы людей», а ей не дают организовать прощание, достойное народного артиста России.
«Владимир Владимирович Путин. Миленький! Помогите. Это будет всем нам стыдно. Потом будет стыдно! Я верю. Вы можете. Я верю вам, Владимир Владимирович!» — обратилась она к главе государства.