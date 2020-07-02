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Российская депутат умерла в госпитале для зараженных коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Депутат умерла в госпитале для зараженных COVID-19
Фото: egd.ru
Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла в городской больнице №6, где в стационаре лечатся зараженные коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь думы Дмитрий Егоркин.
Пока не известно, был ли у женщины COVID-19. Смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. « [Официального] подтверждения коронавируса нет, потому что у нее были проблемы с сердцем, она лежала в "сердечной" палате», — сказал собеседник агентства.
По информации URA.RU, парламентарий пролежала в общей палате госпиталя три дня и скончалась в ночь с 1 на 2 июля. Перед смертью она хорошо себя чувствовала, подключение к аппарату ИВЛ не требовалось.
Издание отмечает, что перед госпитализацией Дерягина активно работала и встречалась со многими свердловскими политиками и чиновниками. В конце июня она участвовала в заседании думы, находилась на избирательном участке в доме детского творчества Ленинского района в первые дни голосования по поправкам к Конституции.
Источник URA.RU в городском парламенте отметил, что будет проведено вскрытие тела погибшей. Если коронавирус подтвердится, депутатам сотрудникам аппарата придется пройти тестирование.
Елена Дерягина умерла в возрасте 64 лет. Она была депутатом городской думы четырех созывов, состояла в комиссии по бюджету и экономической политике, а также в комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Парламентарий несколько раз высказывалась на спорные темы. Например, предлагала отменить бесплатное питание для учащихся первого-четвертого классов и бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов-очников.
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Общество , Госдума , Екатеринбург
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