«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ

Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил, что результат голосования по поправкам в Конституцию его не удивил.

В результате голосования по поправкам в Конституцию РФ 77,92% россиян поддержали изменения в основном законе страны. Против них высказались 21,27%. Такие данные привел ЦИК России после обработки 100% протоколов.

Телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН отметил, что не удивлен таким показателям голосования по поправкам.

«Я полагаю, что 78% в целом по стране соответствуют действительности. Хотя, как мы знаем, в ряде регионов, в частности в Москве и Нижегородской области, количество ЗА было значительно меньше, количество ПРОТИВ было значительно больше. Но в целом, я совершенно не удивлен этим результатом. Полагаю, что для большинства людей речь шла не о Конституции, а о доверии к Путину. На сегодняшний день, в этом я не сомневаюсь, значительное большинство населения России доверяет президенту Путину, что и отражено в результате голосования», — отметил Познер.

При этом журналист выразил мнение, что после вступления поправок в силу взаимоотношения между властью и обществом не изменится.

«Я не понимаю, почему могут возникнуть какие-то вопросы. Какие были взаимоотношения, такие они и останутся. Если кто-нибудь внимательно читал эти 206 поправок, а я уверен, что подавляющее большинство голосовавших этого не сделало, отметил, что там нет таких вещей, которые сколько-нибудь кардинально изменили отношение между властью и обществом. По крайней мере, я таких не видел», — считает собеседник НСН.