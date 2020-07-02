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Познер высказался о будущем России с обновленной Конституцией 

Национальная Служба Новостей и ещё 180 2 часа назад
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил, что результат голосования по поправкам в Конституцию его не удивил.
В результате голосования по поправкам в Конституцию РФ 77,92% россиян поддержали изменения в основном законе страны. Против них высказались 21,27%. Такие данные привел ЦИК России после обработки 100% протоколов.
Телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН отметил, что не удивлен таким показателям голосования по поправкам.
«Я полагаю, что 78% в целом по стране соответствуют действительности. Хотя, как мы знаем, в ряде регионов, в частности в Москве и Нижегородской области, количество ЗА было значительно меньше, количество ПРОТИВ было значительно больше. Но в целом, я совершенно не удивлен этим результатом. Полагаю, что для большинства людей речь шла не о Конституции, а о доверии к Путину. На сегодняшний день, в этом я не сомневаюсь, значительное большинство населения России доверяет президенту Путину, что и отражено в результате голосования», — отметил Познер.
При этом журналист выразил мнение, что после вступления поправок в силу взаимоотношения между властью и обществом не изменится.
«Я не понимаю, почему могут возникнуть какие-то вопросы. Какие были взаимоотношения, такие они и останутся. Если кто-нибудь внимательно читал эти 206 поправок, а я уверен, что подавляющее большинство голосовавших этого не сделало, отметил, что там нет таких вещей, которые сколько-нибудь кардинально изменили отношение между властью и обществом. По крайней мере, я таких не видел», — считает собеседник НСН.
Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв поделился с журналистами своими соображениями относительно завершившегося голосования по внесению поправок к Конституции.
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Комментарии 2
Общество , Политика , Социология , Владимир Познер , Дмитрий Журавлев , Центризбирком России , Москва
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