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Режиссер Кирилл Серебренников , осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры . Об этом пишет The Hollywood Reporter.

"Я живу в Москве. Я могу выехать в любое место в России из Москвы, но страну не могу покинуть, пока не выплачу большую сумму Минкульту, которой у меня определенно нет", — сказал Серебренников.

Режиссер выразил надежду, что придет день, когда все изменится и его оправдают.

Серебренникова и еще двух фигурантов дела суд обязал выплатить министерству культуры суммарно почти 129 млн рублей.