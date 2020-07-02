Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
"Я живу в Москве. Я могу выехать в любое место в России из Москвы, но страну не могу покинуть, пока не выплачу большую сумму Минкульту, которой у меня определенно нет", — сказал Серебренников.
Режиссер выразил надежду, что придет день, когда все изменится и его оправдают.
Серебренникова и еще двух фигурантов дела суд обязал выплатить министерству культуры суммарно почти 129 млн рублей.
Фигурантами дела "Седьмой студии" являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.