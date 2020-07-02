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ЦИК озвучил итоги голосования по Конституции 

Артём Кульша 30 минут назад
77,92% граждан России поддержали поправки, предложенные к внесению в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся 1 июля.
Согласно данным информационного центра общероссийского голосования, представленным на сайте ЦИК, после обработки 100% протоколов за внесение поправок в Конституцию высказались 77,92% россиян, против — 21,27%. Итоги голосования названы предварительными. Явка составила 65%.
Порог явки в ходе общероссийского голосования о поправках в Конституцию установлен не был. Согласно закону, поправки вступят в силу в день официального опубликования результатов общероссийского голосования, если их поддержат больше половины граждан России, принявших участие в голосовании.
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Общество , Видео , Владимир Путин
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