«С ума сойдет»: адвокат Ефремова о состоянии артиста

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что его подзащитный по-прежнему отказывается от услуг врачей.

По словам защитника, у артиста имеется много заболеваний.

"Он (Ефремов. — прим. ред.) ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему", — сообщил Пашаев.

Юрист рассказал, что Ефремову еще неизвестно о том, что в деле о смертельном ДТП с участием актера появился четвертый потерпевший — второй сын погибшего Сергея Захарова

"Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит", — сказал адвокат.

Он заявил, что родственники Сергея Захарова "рвутся в бой, чтобы каждого признали потерпевшим".

Пашаев также отметил, что Ефремов искренне хочет оказать финансовую помощь семье погибшего, а не ради выгоды.