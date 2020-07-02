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«С ума сойдет»: адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста 

Газета.Ru 4 часа назад
«С ума сойдет»: адвокат Ефремова о состоянии артиста
Фото: ТАСС
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что его подзащитный по-прежнему отказывается от услуг врачей.
По словам защитника, у артиста имеется много заболеваний.
"Он (Ефремов. — прим. ред.) ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему", — сообщил Пашаев.
Юрист рассказал, что Ефремову еще неизвестно о том, что в деле о смертельном ДТП с участием актера появился четвертый потерпевший — второй сын погибшего Сергея Захарова.
"Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит", — сказал адвокат.
Он заявил, что родственники Сергея Захарова "рвутся в бой, чтобы каждого признали потерпевшим".
Пашаев также отметил, что Ефремов искренне хочет оказать финансовую помощь семье погибшего, а не ради выгоды.
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Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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