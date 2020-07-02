РФ проголосовала. Названы предварительные итоги 

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Около 77,93% избирателей, принявших участие в общероссийском голосовании, высказались за поправки к Конституции России . Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,9% протоколов, пишет ТАСС.

По информации Центральной избирательной комиссии России, против поправок высказался 21,26% проголосовавших. Явка составила 65%.

Наибольшую поддержку поправки в Конституцию России получили в Чечне, Дагестане и Тыве, отмечает ЦИК.

Так, после обработки 97,84% протоколов, стало известно, что в республике Тыва за поправки высказались 96,79% голосовавших. В Дагестане поддержали поправки 90,27% пришедших на голосование избирателей. В Чечне «за» поправки отдали свои голоса 97,49% избирателей, пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», с 25 июня стартовало общероссийское голосование о поправках в Конституцию, основной день голосования был 1 июля.