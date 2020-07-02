В Минстрое нашли способ прекратить хаос в ЖКХ

Минстрое предлагают передавать техническую документацию на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений и коды доступа не только на бумажном носителе, но и на электронном.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России намерено создать единую электронную базу, в которой будет храниться документация на жилые дома. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства РФ о новых правилах для управляющих компаний сообщают «Известия».

В Минстрое предлагают передавать техническую документацию на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений и коды доступа не только на бумажном носителе, но и на электронном. А копии всех документов планируют хранит в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. По мере необходимости их будут обновлять.

Авторы инициативы утверждают, что это сделает отрасль ЖКХ более прозрачной, снизит коррупционную нагрузку и будет полезно гражданам и застройщикам. Однако для полного перехода в онлайн нужно создать к программному обеспечению единые требования.

Кроме того, эксперты считают, что уже в ближайшем будущем в РФ появится стандарт на оказание электронных услуг ЖКХ. Например, управляющие компании смогут онлайн принимать и регистрировать заявки, консультировать специалистов и проводить общие собрания собственников.