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В России могут создать электронную базу ЖКХ 

ТК «Звезда» и ещё 1 18 минут назад
В Минстрое нашли способ прекратить хаос в ЖКХ
Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
В Минстрое предлагают передавать техническую документацию на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений и коды доступа не только на бумажном носителе, но и на электронном.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России намерено создать единую электронную базу, в которой будет храниться документация на жилые дома. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства РФ о новых правилах для управляющих компаний сообщают «Известия».
В Минстрое предлагают передавать техническую документацию на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений и коды доступа не только на бумажном носителе, но и на электронном. А копии всех документов планируют хранит в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. По мере необходимости их будут обновлять.
Авторы инициативы утверждают, что это сделает отрасль ЖКХ более прозрачной, снизит коррупционную нагрузку и будет полезно гражданам и застройщикам. Однако для полного перехода в онлайн нужно создать к программному обеспечению единые требования.
Кроме того, эксперты считают, что уже в ближайшем будущем в РФ появится стандарт на оказание электронных услуг ЖКХ. Например, управляющие компании смогут онлайн принимать и регистрировать заявки, консультировать специалистов и проводить общие собрания собственников.
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Комментарии 2
Общество , Правительство РФ , Минстрой , газета "Известия"
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