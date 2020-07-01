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Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Названы самые неблагополучные регионы по энцефалиту
Фото: CC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilisCC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilis
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.
"На территории Российской Федерации продолжается сезон активности клещей. Наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрированы на территории Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Алтай и превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15-20%", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что в связи со смягчением изоляционных мер по пандемии коронавируса прогнозируется дальнейшее увеличение числа инфицированных, особенно на территории Республики Алтай, Алтайского края и Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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Общество , ВНИИ Сигнал
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