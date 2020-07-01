Названа причина смерти Виктора Проскурина 

Причиной смерти заслуженного артиста России Виктора Проскурина , умершего на 69-м году жизни, стал приступ на фоне хронической обструктивной болезни легких. Об этом в среду ТАСС сообщила его жена Ирина Хонда.

"У него была хроническая обструкция легких. Случился приступ", — сказала она.

По ее словам, дата прощания пока не известна. "Я нахожусь в другом городе, завтра или послезавтра будет информация", — пояснила она.