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Названа причина смерти Виктора Проскурина 

ТАСС и ещё 24 1 час назад
Причиной смерти заслуженного артиста России Виктора Проскурина, умершего на 69-м году жизни, стал приступ на фоне хронической обструктивной болезни легких. Об этом в среду ТАСС сообщила его жена Ирина Хонда.
"У него была хроническая обструкция легких. Случился приступ", — сказала она.
По ее словам, дата прощания пока не известна. "Я нахожусь в другом городе, завтра или послезавтра будет информация", — пояснила она.
Виктор Проскурин получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе К. Симонова. Массовому теле— и кинозрителю стал широко известен после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина — Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А. Н. Островского), Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.
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Общество , Видео , Другое , Виктор Проскурин , Александр Блинов , Константин Симонов
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