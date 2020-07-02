Захвативший монастырь священник выдвинул условие РПЦ

Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом схиигумен Сергий потребовал присутствия на церковном суде свидетелей. Об этом говорится в заявлении, распространенном его соратником Всеволодом Могучевем, в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал «Рамблер», бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской , схиигумен Сергий был лишен права проповедовать за свою оценку пандемии коронавируса. Он назвал угрозу распространения инфекции «выдумкой безбожников», предал анафеме чиновников и призывал людей не сидеть в самоизоляции. На 3 июля назначено заседание церковного суда над схиигуменом Сергием.

По словам Всеволода Могучева, желание выступить на церковном суде высказал писатель и публицист, основатель библиотеки по религиозной тематике и межконфессиональным отношениям Эдуард Ходос . А сам схиигумен Сергий (Романов) направил заявление на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

«Примите к сведению, без свидетеля и эксперта Эдуарда Давидовича Ходоса и других свидетелей, судебное заседание будет самосудом», — заявил Сергий.

Он также призвал всех, ко хочет, прийти на заседание и выступить в качестве свидетелей. Схиигумен привел Ходоса в пример, подчеркнув, что так «выступают те, кто принял православие и не боится исповедовать Христа, обличать зло».